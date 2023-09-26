اغتيال رئيس ناد كولومبي بسبب خسارة مباراة
اهتزت كرة القدم الكولومبية على وقع اغتيال رئيس نادي تيغريس، إدغار بايز، الناشط في الدرجة الثانية، والذي يملك قاعدة جماهيرة كبيرة، بسبب خسارة مباراة في البطولة.
وكشفت تقارير صحفية إعلامية فرنسية، بأن رئيس تيغرس الكولومبي، أغتيل الأسبوع الماضي، رميا بالرصاص، بعد حضوره مباراة فريقه التي انهزم فيها بنتيجة 3-2 بملعبه وأمام جمهوره على يد نادي أتليتيكو.
كما أضافت صحيفة “ليكيب” نقلا عن تقارير صحفية كولومبية، بأن الرئيس صاحب 63 عاما، تعرض للقتل بعيار ناري، بعد المباراة.
مشيرة إلى أن إدغار بايز، كان عائدا رفقة ابنته إلى منزلهما في بوغوتا، قبل أن يفاجئهما رجلان مسـلحان على متن دراجة نارية بالقرب من الملعب.
Le président du club de Tigres FC (D2 colombienne), Edgar Paez, a été tué par balles après une défaite (3-2) contre l’Atlético FC.
Alors qu’il rentrait chez lui en voiture accompagné de sa fille, deux hommes à moto lui ont tiré dessus à proximité du stade.
Sa fille en est… pic.twitter.com/Q0g21tNYIx
— Actu Foot (@ActuFoot_) September 26, 2023