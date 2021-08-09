اغتيال كاهن في فرنسا

أُغتيل كاهن كاثوليكي في منطقة فيندي الواقعة غربي فرنسا، حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الإثنين.

وجاء في تغريدة للوزير الفرنسي: “كل دعمي للكاثوليك في بلادنا بعد الاغتيال المأساوي لكاهن في فيندي”. وأشار الوزير إلى إنه في الطريق إلى موقع الجريمة.

وحسب “فرانس برس”، فقد سلم القاتل نفسه، إلى لواء الدرك التابع لمورتانيه-سور-سافر، واعترف بإنه قتل رجل دين.

وأشار المصدر إلى أن الرجل وضع في السابق تحت إشراف قضائي في إطار التحقيق في حريق كاتدرائية نانت في جويلية 2020.