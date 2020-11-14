اغلاق عام في لبنان بسبب ارتفاع اصابات كورونا

بدأت السلطات الرسمية فجر اليوم السبت، إجراءات الإغلاق العام في لبنان لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

و بعدما نجحت الحكومة اللبنانية في احتواء الفيروس في الموجة الاولى لانتشاره عبر اغلاق عام مبكر ، ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، المواطنين، مساء أمس الجمعة، للالتزام بإجراءات الإغلاق ومعايير الوقاية.

إلا أن البلاد عادت فى الفترة الأخيرة لتسجل معدلات إصابة قياسية.

ومن المقرر أن يستمر الإغلاق العام حتى نهاية الشهر الحالى، مع إمكانية تمديده فى حال الضرورة.

وسيترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجرًا، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد.

وبلغت الإصابات في لبنان 102.607 حالة، بينها 796 وفاة، حيث تخطى عتبة مئة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

و يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التى ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية إلى الاعتراض على قيود الإغلاق، إلا أن رئيس الحكومة شدد على أن الصحة أولوية على الاقتصاد.