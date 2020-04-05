اغلاق وكالات “كناب بنك” على الساعة الواحدة بداية من اليوم

قررت مصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط”كناب بنك”، ابتداء من اليوم الأحد، تقليص الحجم الساعي لفائدة أعوانها وهذا عبر بعضا من وكالاتها التجارية.

ويمس هذا الإجراء الوكالات التجارية التي تنشط في الولايات التي عرفت تمديدا في ساعات الحظرا بداية من الساعة الثالثة زوالا والى غاية السابعة صباحا.

وقالت بهية قاسيوي، مديرة التسويق والاتصال على مستوى البنك في تصريح خصت به”النهار أونلاين” بأن ساعات العمل اعتبارا من اليوم الأحد سيكون من الثامنة والنصف صباحا الى الواحدة ظهرا.

وأكدت المتحدثة بأن القرار يخص فقط الوكالات النشطة في تسع ولايات عرفت تمديدا للحجر بأمر من رئيس الجمهورية.

وعليه، فإن القرار المتخذ سيشمل ولايات الجزائر العاصمة، بجاية،المدية، تيزي وزو، سطيف، تلمسان وعين الدفلى.