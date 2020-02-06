افتتاحية الجيش: التمسك بالدستور جنب البلاد الوقوع في مخطط استهدف الدولة الوطنية

أكدت وزارة الدفاع الوطني أن تمسك الجيش الوطني الشعبي بمقتضيات الدستور جنب البلاد الوقوع في مخطط استهدف الدولة الوطنية في الصميم.

وحسب ماجاء في افتتاحية مجلة الجيش في عددها الأخير أن فإن الجيش قد أثبت أنه جيش جمهوري يؤدي مهامه الدستورية المنوط بها فقط وهي الحفاظ على الإستقلال الوطني والسيادة الوطنية ووحدة البلاد وسلامتها الترابية.

وأشارت إلى أن القيام بهذه المهام على اكمل وجه يقتضي الإستمرار في نهج تطوير القدرات الدفاعية للجيش مما يكفل الدفاع على البلاد وحماية الحدود من أي تهديد وهو عهد قطعته القوات المسلحة على نفسها.

وحسب افتتاحية الجيش فإن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قد أكد على مواصلة تطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة مع مختلف الشركاء مع التاكدي على جهود الحفاظ على العتاد العسكري و جاهزيته و تحديثه و عصرنته.