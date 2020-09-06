افتتاحية “الجيش”: عقبات مفتعلة لإذكاء التوتر الاجتماعي وزعزعة الاستقرار لكن قطار التغيير انطلق

أكدت افتتاحية مجلة الجيش، أن الدخول الاجتماعي الحالي سيكون استثنائيا، يميزه السعي للعودة الى الحياة العادية وتجاوز تبعات جائحة كورونا.

وتحدث الافتتاحية، عن تجسيد طموح الشعب الجزائري في إقامة جزائر جديدة كمشروع وطني طموح وليس مجرد شعار فارغ المضامين.

وأفادت الافتتاحية أن قطار التغيير الشامل والجذري مثلما طالب به الشعب الجزائري قد انطلق فعلا، ويشق طريقه بخطوات ثابثة.

وتحدثت مجلة الجيش عن عقبات الموضوعية مثل كورونا وأخرى مفتعلة تستهدف إذكاء التوتر الاجتماعي وزعزعة الاستقرار الوطني.

وأوضحت الافتتاحية أن أولى ملامح التغيير المنشود بدأت تلوح بالأفق من خلال وجود إرادة صلبة لإعطاء دفع حقيقي للتنمية الوطنية، سيما بمناطق الظل.

أما على الصعيد الخارجي- تضيف الافتتاحية- فمن خلال استعادة الجزائر لدورها الريادي على الصعيدين الاقليمي والدولي.