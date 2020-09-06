افتتاحية “الجيش”: محاولات حرمان الشعب من حقه في التغيير مصيرها الفشل

أكدت افتتاحية الجيش أن إرساء دولة الحق والقانون وتحقيق مطالب الشعب المشروعة والقضاء على تركة العشرين سنة تستوجب تظافر الجهود.

وشددت الافتتاحية على ضرورة رص الصفوف لتقوية الجبهة الداخلية ولم الشمل وزرع الامل في المستقبل، لحلحلة المشاكل.

وأفادت الافتتاحية ان هذا سيضمن تعزيز الاستقرار الوطني وصد أي محاولة لاستهدافه من قبل قوى مناهضة التحول الجذري.

وأكدت أن محاولات حرمان الشعب من حقه في التغيير الجذري وفسح المجال أمام الكفاءات المخلصة لتسيير دواليب الدولة مصيرها الفشل.

وأفادت مجلة الجيش ان الجزائر لن تتراجع أبدا عن الطريق الذي سلكته عن إصرار لبلوغ الاهداف المسطرة.

واعتبرت الافتتاحية الاستفتاء الدستوري واحدا من الاولويات التي تضمنتها الورشات التي فتحها رئيس الجمهورية غداة انتخابه لإرساء أسس الجزائر الجديدة.

وقد سجلت الجزائر بالاشهر القليلة الماضية عودة قوية لدبلوماسيتها من خلال نشاط مميز يهدف لمساعدة الليبيين واعادة الاستقرار لهذا البلد.

كما جددت الجزائر موقفها الثابت والراسخ ازاء حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للمواثيق الدولية.

وأكدت افتتاحية مجلة الجيش ان الجيش سيظل الضامن لحرمة ترابنا وسيادتنا الوطنية ووحدة شعبنا.