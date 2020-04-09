افتتاحية مجلة الجيش: انسجام تام وثقة مطلقة بين رئيس الجمهورية ومؤسسة الجيش

أكد العدد الاخير من افتتاحية مجلة الجيش، ان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومنذ انتخابه، أظهر ثقته المطلقة في مؤسسة الجيش.

وأشارت ان الرئيس تبون، أكد في عديد المناسبات على الدور الذي أداه الجيش في الحفاظ على مؤسسات الدولة وإنقاذ البلاد من محاولات النيل منها

وأكدت افتتاحية مجلة الجيش، أن شهادة رئيس الجمهورية، تعكس مدى الثقة والانسجام التام بين الرئاسة والجيش.

وأضافت الافتتاحية “يتمتع جيشنا بثقة رئيس الجمهورية، كونه الراعي الامثل لهذا الائتمان ماضيا، حاضرا ومستقبلا”.

وأشارت الافتتاحية أن الجيش وفق في احلك أيام المأساة الوطنية عندما كانت الدولة الجزائرية تتداعى في الحفاظ على اسسها وأركانها وتثبيت وجودها.