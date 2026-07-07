أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، رفقة وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة للذاكرة البيئية.

وحسب بيان للوزارة، حضر الأشغال، مجاهدين وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية والمنظمات الأممية. إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في إطار تجسيد مشروع الذاكرة البيئية، الهادف إلى حصر وتوثيق الجرائم البيئية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي. والكشف عن آثارها الممتدة على الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية، بالاعتماد على مقاربة علمية وتاريخية متكاملة.

وفي مستهل كلمته، توجه وزير المجاهدين وذوي الحقوق بخالص عبارات الشكر إلى وزيرة البيئة وجودة الحياة على تنظيم هذه الدورة والمبادرة بتفعيل هذا الفضاء التنسيقي الهام. تزامناً مع احتفالات الشعب الجزائري بالذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال. باعتبارها محطة سيادية خالدة تستحضر تضحيات الشهداء الأبرار وتؤكد مسؤولية الأجيال في صون الذاكرة الوطنية.

وأكد الوزير أن هذا المسعى المشترك بين القطاعين يجسد رؤية وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترقية ملف الذاكرة الوطنية. ويعكس إرادة الدولة في بناء تكامل مؤسساتي يُسهم في توثيق الجرائم الاستعمارية بمختلف أبعادها. ومنها الجرائم البيئية، وفق أسس علمية ورؤية استراتيجية تستجيب لتحديات الحاضر والمستقبل.

واختُتمت أشغال الدورة بجملة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المختصة. ومواصلة البحث والتوثيق العلمي. بما يضمن حفظ الذاكرة البيئية الوطنية وإبراز الآثار المترتبة عن السياسات الاستعمارية في هذا المجال.