افتتاح أشغال اللجنة المشتركة للتعاون بين الجزائر والنيجر

افتتحت اليوم الأحد، أشغال اللجنة المشتركة للتعاون بين الجزائر والنيجر على مستوى الخبراء تحضيرا لانعقاد اللجنة المشتركة العليا الجزائرية - النيجرية.

وتعرف أشغال اللجنة المشتركة حضور مختلف ممثلي القطاعات الوزارية لبحث فرص التعاون والشراكة والوقوف عند أهم المشاريع الاستراتيجية بين البلدين.

كما ستبحث اللجنة المشتركة فرص التعاون في مجالات الطاقة، البنية التحتية، الاتصالات، الأمن، البنوك، وتبادل الخبرات وغيرها.

