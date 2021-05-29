افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي في فندق الأوراسي

أشرف وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم السبت، على أشغال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري – الليبي بفندق الأوراسي في الجزائر العاصمة. كما حضر أشغال المنتدى وزير التجارة كمال رزيق ونظيره الليبي، محمد الحويج.

وحل وزير الاقتصاد والتجارة للدولة الليبية، محمد الحويج، بالجزائر أمس الجمعة، على رأس وفد هام يتكون من 280 متعامل اقتصادي. حيث كان في استقباله وزير التجارة كمال رزيق في مطار هواري بومدين الدولي.

ويأتي هذا المنتدى الثاني لرجال الأعمال الجزائريين والليبيين لبحث وتعزيز سبل الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات. وعبّر الجانب الليبي عن اهتمامه الكبير بالمنتجات والخدمات الجزائرية نظرًا لجودتها و سعرها التنافسي.