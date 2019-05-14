افتتاح أشغال اليوم الاعلامي حول اجراءات الانتساب في قطاع الصناعة التقليدية

يشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، رفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، على افتتاح أشغال يوم الإعلامي حول إجراءات الإنتساب وجوبا وإضفاء الطابع الرسمي على العمل غير المنظم في قطاع الصناعة التقليدية والحرف.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، في أفريل المنصرم، أبرم إتفاقية اطار مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف

وجاءت الاتفاقية بهدف توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة مئات الآلاف من الحرفيين المنخرطين في غرف الصناعة التقليدية والحرف عبر الوطن.

تحدّد هذه الاتفاقية كيفيات التنسيق وتبادل المعلومات بين الصندوق والغرفة، من أجل توسيع الحماية الاجتماعية إلى القطاع الغير منظم والضمان الاجتماعي لغير الأجراء.