افتتاح أشغال قمة تركيا-افريقيا بإسطنبول بمشاركة الوزير الأول

افتتحت اليوم السبت أشغال الطبعة الثالثة لقمة الشراكة تركيا-أفريقيا، بإسطنبول في تركيا، بمشاركة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان ممثلا لرئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون.

وترأس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حفل افتتاح اشغال هذه القمة. بحضور أزيد من 40 بلدا افريقيا، ممثلين من طرف أزيد من 20 رئيس دولة و حكومة ووزراء الشؤون الخارجية وكذا وفد من الاتحاد الافريقي.

وتهدف القمة إلى بعث ديناميكية جديدة “للشراكة الاستراتيجية” بين تركيا و بلدان القارة الافريقية و اعداد حصيلة القمتين السابقتين المنعقدتين على التوالي بإسطنبول 2008 و غينيا الاستوائية 2014.

وتعكس مشاركة الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في أشغال هذه القمة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الطابع المميز للعلاقات الثنائية القائمة بين الجزائر وتركيا في شتى الميادين.

وتجسدت هذه الشراكة المميزة بين الجزائر وتركيا، اللتين تجمعهما معاهدة صداقة وتعاون منذ 2006. من خلال تكثيف الاستثمارات والمبادلات التجارية فضلا عن تعزيز المشاورات السياسية حول المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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قال وزير خارجية جمهورية كونغو الديمقراطية، كريستوف لوتوندولا، أمس الجمعة، إن المشاركة الإفريقية الواسعة في قمة الشراكة الثالثة المنعقدة في إسطنبول، تعكس ثقة دول القارة السمراء بتركيا وبجهودها على كافة الأصعدة.

وأضاف لوتوندولا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، أن المشاركة الواسعة مؤشر على ثقة إفريقيا بتركيا وشعبها، وأن القارة السمراء مستفيدة أيضا من التعاون مع تركيا.

ولفت إلى مشاركة 16 رئيس دولة وحكومة في القمة، بالإضافة إلى 102 وزيرا إفريقيا بينهم 26 وزير خارجية.

كما ثمن مفوض التجارة والصناعة في الاتحاد الإفريقي، ألبرت موتشانغا، انعقاد هذه القمة وجها لوجه رغم جائحة كورونا. ونوه أن دول القارة تربطها علاقات قوية وودية مع تركيا.

كما أكد على ضرورة عدم ترك الدول الإفريقية بمفردها في مواجهة الجائحة وتزويدها باللقاحات. مشيرا إلى أنه “لا يمكن لأحد أن يكون في مأمن حتى يتم تطعيم الجميع”.

مضيفا أن الزعماء الذين سيجتمعون غدا السبت، سيراجعون خطة العمل الخمسية حول التعاون بين تركيا ودول القارة.

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