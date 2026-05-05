افتتاح أشغال ملتقى دولي حول استدامة المياه والبيئة

أشرف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد الصالح بن بيشة، اليوم الثلاثاء، على افتتاح أشغال ملتقى دولي بعنوان” استدامة المياه والبيئة في مواجهة التغير المناخي” بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، عرفت مراسم الافتتاح، حضور كل من مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع. والمدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. ورؤساء دوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. بالإضافة إلى إطارات سامية في الدولة وأساتذة وخبراء وطنيين ودوليين.

في حين، استهلت أشغال الملتقى بكلمة افتتاحية ألقاها اللواء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. رحب فيها بالضيوف والمشاركين، وتطرق فيها إلى الأهداف المرجوة من تنظيم هذا النشاط العلمي الهام.

كما قال اللواء: “إنني على يقين بأن هذا الملتقى العلمي الدولي، سيكلل بإصدار توصيات ومقترحات. من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع القطاعات. مع إشراك المجتمع المدني والمواطن، في إطار رؤية استشرافية وحوكمة مدمجة وفعالة للموارد المائية. وهي جهود تسمح برفع التحديات الراهنة والمستقبلية، مع تعزيز الأمن المائي لبلادنا وسيادتها الوطنية”.

وتم خلال هذا الملتقى الدولي، تقديم محاضرات من طرف باحثين وخبراء مختصين، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع. حيث تم تحليل التأثيرات متعددة الأبعاد للتغير المناخي على الموارد المائية والتسيير المستدام للمياه.

كما تم تنظيم بالمناسبة معرض لمشاريع مبتكرة في مجال تسيير والمحافظة على الموارد المائية منجزة من طرف إطارات من مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور