افتتاح أشغال ندوة تاريخية حول معركة سوق أهراس الكبرى

أشرف اللواء حمبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة، اليوم الثلاثاء، على افتتاح أشغال ندوة تاريخية من تنظيم المديرية الجهوية للإتصال والإعلام والتوجيه

وتحمل الندوة عنوان “معركة سوق أهراس الكبرى… ذكرى نصر وعبرة للفخر”.

وعرفت الندوة مداخلات قيمة لكل من الدكتور شرقي محمد، والدكتور منادي عثمان الذين عرجوا من خلالها على أهم الوقائع والأحداث التي شهدتها هذه المعركة الخالدة.

فيما قدم المجاهدَين محفوضية الصالح وجودي محمد الطيب شهادات حية حول مشاركتهما في هذه المعركة، وأهم الأحداث التي عايشوها.

وذلك من خلال تقديم صور حقيقية لنضال وتضحيات شهدائنا ومجهادينا الذين ضربوا أروع الأمثلة في البسالة والشجاعة في سبـيل تحرير الوطن.