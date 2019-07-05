افتتاح أكبر مركز تجاري للتسوق والترفيه بولاية وهران

افتتح اليوم تزامنا وعيدي الإستقلال والشباب المركز التجاري، السانية بوهران، الذي يعد ثاني أكبر مركز بالمغرب العربي.

وافتتح المركز من قبل شركة المراكز التجارية بالجزائر SCCA، بعد مركز التجارة والتسلية الذي افتتح بباب الزوار بالعاصمة.

المركز يتربع على مساحة 100 ألف متر مربع، منها 34 ألف متر مربع مخصصة لـ 97 فضاء تجاريا،

يستقبل أكثر من 120 علامة تجارية محلية وعالمية و3 آلاف متر مبرع مخصصة للتسلية والترفيه متمثلة في قاعات سينما،

صالة باولينغ، قاعة بغرض الفنون، ومساحة لعب الأطفال إضافة إلى مكتبة، قاعة رياضة و23 مطعما وموقف سيارات،

يتسع لـ 1600 مكان داخلي و400 مكان ركن خارجي، مركز التسوق “السانية” الذي سيخلق 4200 منصب شغل مباشر،

و8 آلاف منصب غير مباشر سيبعث روحا جديدة للترفيه والرفاهية بمدينة وهران وسيحرّك النشاط التجاري والسياحي بالولاية.