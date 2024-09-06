افتتاح أكبر مسار تزلج في العالم بالصين

افتتح ايوم الجمعة أكبر منحدر تزلج داخلي في العالم في شانغهاي، وهو أحدث مشروع ضخم. يهدف إلى إرضاء حب الصين المتزايد للرياضات الشتوية.

وتزدهر صناعة التزلج في الصين منذ استضافت بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 2022. وتضاف إلى ذلك المساعدات الحكومية الضخمة والاهتمام القوي من الطبقة المتوسطة الآخذة في الاتساع.

وتعد الصين الرائدة عالميًا في منحدرات التزلج الداخلية، حيث حصلت على نصف المراكز العشرة الأولى في العالم. وفقًا لشركة Daxue Consulting ومقرها شنغهاي.

فمنذ الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، وصلت درجات الحرارة إلى 30 درجة في الساحة التي تبدو وكأنها جبال الألب. والتي تستضيف حفل الافتتاح. ولكن بمجرد دخول المجمع، انخفض الزئبق إلى ما دون درجة التجمد.

وقد تم اعتماد المسار الداخلي يوم الجمعة من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره الأكبر في العالم. متفوقا على مضمار هاربين، في الصين أيضا.

وكان من المقرر افتتاح المركز في البداية في عام 2019، إلا أنه تم تأجيله عدة مرات.