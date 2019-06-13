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افتتاح أول دار للفنان بالبليدة في 4 جويلية المقبل

فن وثقافة
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افتتاح أول دار للفنان بالبليدة في 4 جويلية المقبل
بقلم نادية بن طاهر

سيتم افتتاح أول دار تخصص للفنان، بالبليدة، في 4 جويلية المقبل، وذلك بعد انتظار طويل ودعوات من فناني المنطقة، لتخصيص مكان لهم.

وحسبما ذكره والي البليدة، يوسف شرفة، لـ”واج”، أمس الأربعاء، فإنه يتم حاليا استكمال التجهيزات بهذه المنشأة الثقافية.

ومن المنتظر أن يتم تدشينها، في 4 جويلية المقبلذن حسب ذات المتحدث.

وأكد والي البليدة، أن دار الفنان، ستكون قطبا ثقافيا وفنيا حقيقيا يلتقي فيه الفنانون.

وكان فنانو الولاية، قد طالبوا مؤخرا، بتخصيص مكان لهم، وفتح منشآت تعنى بالفن.

من ناحية أخرى، تحدث ذات المسؤول، عن مسرح “محمد توري” المغلق منذ عدة سنوات.

وبهذا الخصوص، رجح والي البليدة، أن يتم تدعيم المسرح، بغلاف مالي جديد، ليتمكن من تسليمه في اقرب الآجال.


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