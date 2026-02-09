افتتاح الأسواق الجوارية عبر الوطن تحسبا لشهر رمضان

فتحت اليوم الاثنين، الأسواق الجوارية، أبوابها أمام المواطنين، تحسبا لشهر رمضان عبر مختلف ولايات الوطن.

وتم فتح الأسواق الجوارية، بإشراف الولاة، وذلك تحت رعاية وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف.

وحسب بيان لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، فإن هذا الحدث “يأتي في إطار تعزيز التموين المنتظم للسوق الوطنية. وتقريب السلع والخدمات من المواطنين. لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، من خلال توفير فضاءات منظمة للتسوق بأسعار معقولة”.

وقد تم، بهذه المناسبة، افتتاح 560 سوقًا جواريًا على المستوى الوطني، موزعة عبر 69 ولاية.

كما تم بالمناسبة إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الخاصة بترشيد الاستهلاك والحد من التبذير. بهدف تعزيز السلوك الاستهلاكي المسؤول، خاصة خلال شهر رمضان. وترسيخ ثقافة الاعتدال في الشراء والاستهلاك.