افتتاح الألعاب الوطنية لرياضات الشارع بحديقة الحامة

احتضنت الحديقة الحضرية الجديدة بالحامة، عشية أمس الإثنين، مراسم الافتتاح الرسمي للطبعة الأولى للألعاب الوطنية لرياضات الشارع، المنظمة في إطار برنامج إحياء الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال، وسط أجواء حماسية وحضور لافت للشباب من مختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان لمصالح ولاية الجزائر، شهدت التظاهرة مشاركة واسعة لممارسي وهواة رياضات الشارع. الذين تنافسوا في مختلف الاختصاصات. في فضاء عصري مهيأ وآمن لاحتضان هذا النوع من النشاطات الرياضية والشبابية.

كما شكلت المناسبة فرصة لإبراز المرافق والمنشآت الجديدة التي أنجزتها مصالح ولاية الجزائر لفائدة الشباب. وفي مقدمتها الحديقة الحضرية الجديدة بالحامة. التي توفر فضاءات ملائمة لممارسة الرياضة والترفيه والتنشيط الجواري.