افتتاح الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك في طبعتها الـ 12 بوهران

تم اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات “أحمد بن أحمد” بوهران افتتاح الطبعة الـ12 للأيام العلمية والتقنية لمجمع سوناطراك، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي ستستمر إلى 26 جوان بمشاركة وطنية ودولية واسعة.

الحدث الذي حضره عدد من المسؤولين السامين من بينهم كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة نورالدين ياسع. ووزير الصناعة سيفي غريب، بالإضافة إلى الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي. ورؤساء هيئات وهيئات تنظيمية في قطاع المحروقات عرف ايضا حضورا دوليا على غرار الأمين العام لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط. وممثلي منظمات إفريقية ودولية للطاقة، إضافة إلى رؤساء شركات طاقوية عالمية.

هذه الطبعة المنظمة تحت شعار “طاقة الابتكار التكنولوجي من أجل طاقة مستدامة”. حيث ستُعرض أكثر من 400 مداخلة لخبراء جزائريين وأجانب ضمن 3 محاور استراتيجية. رئيسية: الاستكشاف والانتاج في مجال البترول والغاز، البيئة والتنمية المستدامة كدعائم للانتقال الطاقوي والتحول الرقمي كعنصر محوري لتعزيز الأداء والابتكار.

كما سيعقد على هامش الملتقى الاجتماع الوطني للطاقة بالشراكة بين المجلس الوطني للبحث العلمي وقطاع الطاقة والمؤتمر الدولي للهيدروجين الأخضر - الجزائر 2025 المُخصص لعرض الاستراتيجية الوطنية وفرص الاستثمار في هذا المجال الواعد.

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