افتتاح التسجيلات في مسابقة شبه الطبي للالتحاق بهذه الرتب

أعلنت مديرية التكوين بوزارة الصحة عن فتح التسجيلات للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين شبه الطبي.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن المسابقة تخص رتبة مساعدي التمريض للصحة العمومية. أعوان رعاية الأطفال للصحة العمومية ومساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية، بعنوان سنة 2024.

وأوضح المصدر نفسه أن المسابقة ستكون لفائدة حاملي مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة. جميع الشعب وغير الحاصلين على شهادة البكالوريا.

وتكون التسجيلات للمشاركة في هذه المسابقة عن طريق المنصة الرقمية التابعة لوزارة الصحة عبر الرابط الآتي Https://formation.sante.gov.dz

التسجيلات تنطلق غداً

وستنطلق التسجيلات يوم غد الأربعاء 30 أكتوبر على الساعة 09سا00د صباحا. إلى غاية يوم الأربعاء 13 نوفمبر على الساعة 20سا00د مساء.

أما سحب الاستدعاءات بالنسبة للمترشحين المقبولين، سيكون ابتداءً من يوم الخميس 21 نوفمبر إلى غاية يوم الإثنين 25 من الشهر نفسه.

وبخصوص تاريخ إجراء المسابقة، فسيكون يوم السبت 30 نوفمبر القادم.