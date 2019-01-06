افتتاح التكوين ما قبل الترقية لضباط وضباط الصف للغابات بباتنة

أشرف، اليوم الأحد، رئيس الديوان ممثلا لوالي باتنة ، عبد الخالق صيودة على الافتتاح الرسمي للتكوين ما قبل الترقية لضباط وضباط الصف للغابات.

وحسب موقع الولاية، سيستفيد منها 80 موظفا تابعا، للسّلك التّقني لإدارة الغابات، يمثّلون 18 محافظة إدارة للغابات عبر التراب الوطني.

وفي كلمة له أمام الحضور، أكد رئيس الديوان، أن هذه الدّورة التّكوينية تكتسي أهمية بالغة، بالنّظر للمهام المنُوطة بالضّبطية القضائية في السّلك النّوعي لإدارة الغابات.

وأكد العمل، على توسيع نطاق انتشار الضّباط المعنيّين، لضمان تغطية شاملة لمختلف ولايات الوطن.

وهذا من أجل ضمان التّدخُّل النّاجع والآني، خاصة في الجانب القانوني، للتّصدي لمختلف الاعتداءات التي تمس الثّروة الغابية، سواء تعلّق الأمر بالبنايات الفوضوية، أو الحرائق، أو الصّيد غير الشّرعي.

كما أنّ المستفيدين من هذه الدّورة، سيتلقّون تكوينا أكاديميا وتطبيقيا ذي نوعية، على يد ضبّاط القطاع، كل حسب اختصاصه.