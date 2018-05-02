افتتاح الخط الجوي تلمسان-إليكانت الإسبانية

افتتح مطار ميصالي الحاج في تلمسان، أول خط بين الولاية ومدينة إليكانت الإسبانية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المطار يوفّر رحلتين في الأسبوع إلى إسبانيا.

وقال والي تلمسان، علي بن يعيش، إنّ المطلب كان قائما منذ سنوات من قبل مواطني هذه الولاية وحتى الولايات المجاورة.

وأضاف بن يعيش، أن بين المدينتين علاقات خاصة، خاصة بالنسبة لبعض رجال الأعمال والمستثمرين.

ومن جهتهم، عبّر المسافرون، عبر الجوية الجزائرية، عن فرحتهم بانتهاء معاناتهم عبر التنقل إلى غاية مطار وهران من أجل التوجّه إلى إسبانيا.