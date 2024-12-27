احتضن المعهد الوطني للبحوث والدراسات النقابية بالعاشور، افتتاح الدورة الأولى لمجلس النقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية. بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المجال النقابي والتعليمي.

وعرفت ههذ الدورة حضور اعمر تقجوت، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين. بالإضافة إلى كل من صغور السعيد مستشار الوزير المكلف بالتنظيمات بوزارة التعليم العالي. ووقريشي مراد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، وعدد من الإطارات النقابية.

في كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد تقجوت، على أهمية التمسك بروح التضامن والوحدة بين عمال الخدمات الجامعية.

كما أشاد تقجوت، بجهود الإطارات النقابية في التعبئة والتجنيد على المستوى الوطني. من أجل تعزيز تمثيلية المنظمة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه النقابة كبيت لكل العمال. كما أشار إلى الحاجة الملحّة لتعزيز الشراكة بين النقابات والجهات الحكومية لضمان حقوق العمال وتحقيق الاستقرار في القطاع.

من جهته، دعا الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال الخدمات الجامعية إلى ضرورة تجاوز الخلافات الشخصية والعمل بروح الوحدة.