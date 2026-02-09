أشرف أمس الأحد، بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، المدير العام للموارد البشرية بمعية المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، على افتتاح الدورة التكوينية الخاصة بالقضاة الممارسين حول موضوع “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر”.

وحسب بيان للوزارة، يستفيد من هذا التكوين الممتد إلى غاية 12 فيفري 2026 وكلاء الجمهورية، قضاة التحقيق، قضاة الأقسام الجزائية بالمحاكم. في إطار برنامج ينفذ على شكل دورات مرة كل شهر خلال سنة 2026 على أساس 25 قاض لكل دورة. ويعتمد مقاربة علمية تطبيقية ما من شأنه أن يعزز المهارات الميدانية لدى القضاة.

وأشرف على تأطير هذه الدورات التكوينية خبراء دوليين جزائريين إلى جانب إطارات عليا من الإدارة المركزية لوزارة العدل متخصصين في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ تعليمات وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة الرامية إلى وضع هذا البرنامج الخاص بالتكوين المستمر للقضاة. تجسيداً لالتزام الجزائر الثابت باحترام وترقية حقوق الإنسان. وتنفيذاً لتعهداتها الدولية ذات الصلة، لضمان مواءمة أكبر للممارسة القضائية مع المعايير الدولية. تحقيقا لقواعد المحاكمة العادلة في إطار دولة الحق و القانون.