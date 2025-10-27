افتتاح الدورة التكوينية الدولية حول طب الكوارث وتسيير الأزمات بالجزائر

أشرف المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، على افتتاح الدورة التكوينية الدولية حول “طب الكوارث وتسيير الأزمات”.

وحسب يان لوزارة الداخلية، تم تنظيم هذه الدورة التكوينية، بالتنسيق بين المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية. والمنظمة الدولية للحماية المدنية (OIPC).

وتُجرى أشغال هذه الدورة بمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل والمدرسة الوطنية للحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 أكتوبر 2025.

ويشارك في هذه الدورة، أطباء ومختصين من عدة دول شقيقة وصديقة. على غرار المملكة العربية السعودية، تونس، فلسطين، الأردن، لبنان، مصر، السودان، البنين، السنغال، غينيا، كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز القدرات في مجال طب الكوارث وإدارة الأزمات. من خلال ورشات نظرية وتطبيقات ميدانية يشرف عليها خبراء من الحماية المدنية الجزائرية. بما يسمح بتقاسم التجارب وترقية العمل الميداني المشترك.

وتؤكد هذه المبادرة حرص الجزائر على دعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال الوقاية والتدخل أثناء الكوارث. وترسيخ مبادئ التضامن الإنساني وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية.