افتتاح الدورة التكوينية المنظمة من طرف وزارة الثقافة لفائدة اطارات مديرية الأمن

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بمعية المدير العام للأمن الوطني ورئيس ديوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ممثلا عن الوزير على مستوى المدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” على مراسيم افتتاح الدورة التكوينية السادسة. المنظمة من طرف وزارة الثقافة والفنون. لفائدة اطارات المديرية العامة للأمن الوطني.

ويأتي تنظيم هذه الدورة تجسيدا للاستراتيجية الوطنية التي تبنتها وزارة الثقافة والفنون. لتعزيز قدرات الشركاء الفاعلين في مجال تأمين ومكافحة المساس بتراثنا الثقافي.

كما أكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية على جدارة وحنكة الجهاز الامني الوطني. من خلال النتائج المشرفة التي حققها بفضل فرقنا الأمنية. في مجابهة مختلف أشكال المساس بالثقافي في كافة ربوع التراب الوطني، وكذا مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما تأتي هذه الدورة التكوينية السادسة لفائدة (40) إطارا من المديرية العامة للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي”. وذلك بعد نجاح الدورة التكوينية السابقة لعام 2023 لفائدة (80) ثمانين متربصا. من مختلف اجهزتنا الامنية والدورة التكميلية لفائدة (12) اثنتي عشر إطار أمنيا بمدرسة محمد واضح بعين البنيان.

وتخلل الافتتاح الرسمي زيارة وزيرة الثقافة والفنون بمعية المدير العام للأمن الوطني. ومرافقة الإطارات الامنية واطارات القطاع الوزاري، زيارة المتحف المركزي للشرطة.

كما تتواصل الجلسات التكوينية بتأطير من وزارة الثقافة والفنون والاستاذة الباحثين. على مستوى المدرسة العليا للشرطة، لتنتقل مباشرة إلى العمل الميداني من 22 إلى غاية 24 أفريل 2024. بتأطير المختصين على مستوى ثلاثة (03) متاحف عمومية وطنية، وهي:

المتحف العمومي الوطني الباردو، المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة، المتحف العمومي الوطني للفنون الجميلة.

لتختتم مراسم الدورة التكوينية السادسة يوم 25 أفريل 2024. بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” بمخرجات تتضمن قراءة مشروع التوصيات وبتوزيع الشهادات للمتربصين.