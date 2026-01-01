أعلنت مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افتتاح الدورة الثلاثين للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين. لفائدة الباحثين العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

وأوضح الإعلان أنه يمكن لـ أساتذة البحث قسم ب الذين يثبتون ثلاث (03) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، وأساتذة البحث قسم أ الذين يثبتون أربع (04) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية. إيداع ملفات ترشحهم للترقية إلى رتب أعلى، وهي على التوالي أستاذ بحث قسم أ ومدير بحث.

كما دعت الوزارة جميع المترشحين إلى الاطلاع على شبكة التقييم وشروط الترشح والرزنامة الزمنية الخاصة بهذه الدورة عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (www.mesrs.dz). مشيرة إلى أن إيداع ملفات الترشح يتم حصريًا عبر المنصة الرقمية “PROGRES” باستخدام الحسابات المهنية الإلكترونية.

وحددت فترة إيداع ملفات الترشح من السبت 17 جانفي 2026 إلى الخميس 05 فيفري 2026، تليها مرحلة المصادقة على الملفات من طرف مديري المؤسسات البحثية. ثم مرحلة التقييم من قبل خبراء اللجنة الوطنية. على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم الإثنين 16 مارس 2026، مع فتح باب الطعون إلى غاية 21 مارس. قبل الفصل النهائي فيها والإعلان عن النتائج النهائية يوم الإثنين 30 مارس 2026.

وتندرج هذه الدورة في إطار تثمين المسار المهني للباحثين الدائمين وتعزيز جودة البحث العلمي. بما يساهم في تطوير المنظومة الوطنية للبحث والابتكار.