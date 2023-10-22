افتتاح الدورة الجنائية الثانية لسنة 2033 بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء

انطلقت الدورة الجنائية الثانية لسنة 2023 بمحكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الاحد، لمعالجة 263 ملف قضائي. ستفصل فيه هيئة المحكمة بتشكليتها القضائية المتكونة من قضاة شعبيين ” 4 محلفين” الى غاية 28 ديسمبر 2023 للتتبع الدورة .

وأعلنت القاضي ” مومن جميلة” عن افتتاح الدورة الجنائية لسنة 2023. مع التماس تحرير إشهاد عن ذلك من طرف أمين الضبط بالجلسة.

كما احالت الكلمة للنائب العام الذي التمس بدورة من رئيس محكمة الجنايات الاعلان عن افتتاح الدورة الجنائية لسنة 2023 مع تحرير اشهاد .

وتم برمجة في أول يوم من الدورة 8ملفات قضائية جديدة فصلت فيها غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، يتابع فيها 17 متهما. تتعلق أولها بجناية الضرب والجرح العمدي المؤدي الى عاهة مستديمة مع سبق الإصرار والترصد جناية السرقة بالعنف باستحضار مركبة. جناية محاولة القتل العمدي والسرقة بالتعدد يتابع فيها 3 متهمين موقوفين بسجن الحراش.

كما يتابع في قضية ثانية المتهم الموقوف ش. عبد الحق بجناية الحرق العمدي لاشياء منقولة للغير ويتابع المتهم الموقوف ” ش. عبد الله”. بجناية نتعلق بارتكاب افعال إرهابية حيث يتابع بجناية الانخراط في تنظيم إرهابي وجنحتي استعمال وثيقة إدارية مزورة وانتحال اسم الغير في ظروف تؤدي إلى قيد حكم في صفيحة السوابق القضائية للغير وفي جلسة مبرمجة يتابع 4 متهمين موقوفين في 3 قضايا تعالجها هيئة المحكمة أولها جناية استيراد ونقل عن طريق العبور وحيازة لغرض البيع للمخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة كما سيحاكم المتهم ” ه.احمد” في قضية تتعلق بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، أما المتهم ” ح.س” فسيمثل للمحاكمة في قضية تتعلق بارتكابه فعل المخل بالحياء على قاصر.