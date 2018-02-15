افتتاح الدورة 68 من مهرجان برلين السينمائي الدولي

بدأت في العاصمة الألمانية برلين اليوم الخميس فعاليات الدورة الثامنة والستين من مهرجان برلين السينمائي الدولي “برليناله”.

وافتتح المهرجان بمشاركة سياسية تمثلت بالرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير ووزيرة الثقافة الاتحادية مونيكا غروترس وعمدة برلين ميشائيل مولر.

ويستمر المهرجان أحد عشر يوماً ،وقد افتتح بفيلم الصور المتحركة “جزيرة الكلاب” للمخرج الأمريكي ويس أندرسون.

ويشار إلى أن “برليناله” يعتبر أكبر مهرجان للجمهور على مستوى العالم حيث يبيع 300 ألف تذكرة قبل بدئه.

وينتظر الكثيرون من عشاق السينما ساعات طويلة للحصول على تذاكر هذا المهرجان، رغم أن شراءها ممكن أيضا عبر الإنترنت.

ويعرض المهرجان 385 فيلماً من جميع أنحاء العالم، ليختتم بمنح جوائز الدب مختلفة المستويات.