افتتاح السنة الجامعية بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين

أشرف اللواء، قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين بالناحية العسكرية الأولى، اليوم الأربعاء، على مراسم افتتاح السنة الجامعية 2021/2022، بحضور إطارات من الجيش الوطني الشعبي وأساتذة جامعيين.

وفي بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم عقد لقاء توجيهي مع الأساتذة والطلبة وكذا معاينة مختلف المرافق البيداغوجية والمخابر العلمية التي ستساهم في الارتقاء بالتكوين الجامعي والتحصيل العلمي بالأكاديمية إلى المستوى المنشود وبلوغ أعلى درجات التفوق.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال التكوين الجامعي المتخصص بين الأكاديمية العسكرية لشرشال والمدرسة العليا للإعلام الآلي بواد السمار بالجزائر العاصمة.