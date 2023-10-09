افتتاح السنة الجامعية للمدارس والمعاهد الفنية العليا التابعة لقطاع الثقافة

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم صبيحة اليوم الإثنين من المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة. على فعاليات افتتاح السنة الجامعية 2023-2024 للمدارس والمعاهد الفنية العليا التابعة لقطاع الثقافة.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أنً النهضة الحقيقة للتكوين الفني في الجزائر لا تتأتى إلا بآليات فاعلة. ما يستوجب العناية الفائقة بامتثال برامج التكوين الفني لمعايير الجودة الدولية. وذلك من أجل تحقيق الاعتراف وتسهيل الشراكة بين مؤسساتنا التكوينية والمؤسسات الدولية.

كما شددت الدكتورة صورية مولوجي على أهمية المتابعة والمرافقة التي تضمن التحسين المستمر. من خلال التقييم الدوري لنتائج الطلبة باستخدام البرامج والوسائل المناسبة الداعمة لتحصيل علمي رفيع واكتساب كفاءات عالية.

وباشرت الوزارة منذ أكثر من سنة جملة من الإصلاحات العميقة والشاملة في مجال التكوين الفني في بلادنا. وذلك استجابة لتوجيهات والتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي شدد على ضرورة العناية بالتكوين الفني ومرافقة الشباب المبدعين والمتخرجين من المعاهد الفنية في بلادنا. من أجل الإسهام الفعلي ليس في إثراء المشهد الثقافي والحركة الفنية. فحسب بل أيضا في إنعاش سوق الفن بالجزائر وتحقيق التنمية المستدامة. ورفع مستوى الإشعاع الثقافي لبلادنا على المستوى الدولي.

وتضمن حفل انطلاق الموسم الجامع برنامجا ثرياّ تخلله افتتاح معرض فني وندوة فكرية. تحت عنوان «الفن إدراك ومعرفة ” من تنشيط الناقد السينمائي د. أحمد بجاوي والفنان والأكاديمي د.عبد القادر جريو. إضافة إلى تكريم الطلبة النجباء من مختلف المدارس الفنية العليا.