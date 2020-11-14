أشرف اللواء بوعلام مادي، مدير الإيصال والإعلام والتوجيه، على افتتاح السنة الجامعية 2020-2021، بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال، بسيدي فرج.

وحضر ممثلون عن قيادات القوات والدرك الوطني والحرس الجمهوري، والدوائر والمديرات والمصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

كما حضر ا افتتاح السنة الجامعية 2020-2021، بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال إطارات المدرسة وأساتذة جامعيين.

بعد مراسم الاستقبال، توجه اللواء إلى قاعة المحاضرات، أين استمع إلى كلمة ترحيبية ألقاها قائد المدرسة.

ليقوم بعدها بإلقاء كلمة موجهة لإطارات المدرسة والأساتذة الحاضرين والطلبة.

وأكد على ضرورة مواصلة بذل الجهود بغية تقديم تكوين نوعي والحفاظ على المستوى المتميز الذي بلغته المدرسة في بضع سنوات.

كما حث الطلبة على مواصلة تحقيق النتائج المشرفة التي سجلها هذا الصرح التكويني منذ استحداثه.

مؤكدا على إلزامية احترام البروتوكول الصحي المعتمد والتأقلم مع الإجراءات الوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

في الختام، اعلن مدير الإيصال والإعلام والتوجيه عن الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2020-2021، بالمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال.