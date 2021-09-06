افتتاح السنة الدراسية بالمدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل

أشرف نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة، بالمدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، على مراسم افتتاح السنة الدراسية 2021/2022،

وأشاد نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة في كلمة الافتتاح بهذه المناسبة، بالإمكانيات المادية والبشرية التي توفرها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، لضمان تكوين ذو مستوى عالي يتناسب مع تطورات وتحديات الوقت الراهن من خلال نوعية التكوين وكذا الوسائل البيداغوجية والتعليمية المناسبة.

وتابع الحضور تنفيذ تمرين مائي بواسطة وسائل ومعدات خاصة بالإنقاذ والغطس، مع تقديم عروض مختلفة في الفنون القتالية من طرف إطارات المدرسة.

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