افتتاح السنة الدراسية لمدارس أشبال الأمة عبر كامل النواحي العسكرية

شهدت مدارس أشبال الأمة المنتشرة عبر مختلف النواحي العسكرية، يوم الثلاثاء الماضي، مراسم الافتتاح للسنة الدراسية الجديدة 2021/2022، وهذا تزامنا مع الدخول المدرسي للتلاميذ بمختلف المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني.

ويأتي ذلك، على غرار مدرسة أشبال الأمة ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة، التي شهدت الانطلاقة الرسمية لسنة الدراسية 2021/2022،

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم إفتتاح السنة الدراسية بكل من مدارس أشبال الأمة بـالبليدة والمسيلة بالناحية العسكرية الأولى، ووهران وتيارت بالناحية العسكرية الثانية، وبشار بالناحية العسكرية الثالثة، والأغواط بالناحية العسكرية الرابعة، وسطيف وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، وتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

وبهذه المناسبة، دعا المشرفون التلاميذ بجميع الأطوار على الكد والاجتهاد من أجل مواصلة تحقيق النتائج الدراسية الإيجابية الممتازة التي عهدتها كل هذه المدارس منذ إنشائها.

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