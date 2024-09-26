افتتاح السنة الدراسية والجامعية بالمدرسة العسكرية العليا الإعلام والاتصال بسيدي فرج

أشرف اللواء مبروك سابع ، مديرالإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، على مراسم إفتتاح السنة الدراسية والجامعية 2024-2025. بالمدرسة العسكرية العليا الإعلام والاتصال بسيدي فرج بالناحية العسكرية الأولى، وهذا بحضور إطارات المديرية ورؤساء جامعات.

بعد مراسم الإستقبال، إستمع اللواء مدير الإعلام والاتصال إلى عرض مفصل، قدمه قائد المدرسة حول التكوين والتعليم. ومحاور النشاطات البيداغوجية للسنة الدراسية 2024-2025. ليلقي بعدها اللواء مدير الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي كلمة. أكد فيها على الأهمية البالغة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للتكوين والتعليم. سيما في مجال الإعلام والاتصال الذي أضحى سلاح العصر بإمتياز. خاصة في ظل الرهانات والتحديات ومتطلبات الجاهزية والإحترافية لإطارات الجيش الوطني الشعبي، ولضباط الإعلام والاتصال على وجه الخصوص.

كما دعا الأساتذة والإطارات لمواصلة الجهود لتأدية رسالة التكوين والتعليم على أكمل وجه. وحث المتربصين والطلبة على مضاعفة الجهود لتحقيق أكبر قدر من المعارف العسكرية والعلمية.

على هامش الإفتتاح، قام اللواء والوفد المرافق له بزيارة الورشات العلمية المتخصصة في تقنيات الإعلام والاتصال.

كما وقف على جاهزية المرافق والوسائل البيداغوجية للمدرسة، ليوقع في الأخير على السجل الذهبي للمدرسة.