افتتاح السنة الدراسية 2021-2022 بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين

أشرف اللواء سالمي باشا قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين، أمس الأحد 05 سبتمبر 2021، على مراسم افتتاح السنة الدراسية 2021-2022 ، بحضور إطارات من الجيش الوطني الشعبي وأساتذة جامعيين.

بالمناسبة ألقى قائد الأكاديمية كلمة توجيهية حث فيها الإطارات والطلبة على العمل بكل جد وعزيمة للارتقاء بالتكوين والتحصيل العلمي إلى المستوى المنشود وتحقيق الأهداف البيداغوجية المسطرة، ليقوم بعدها بتقليد الشارات لطلبة الأكاديمية.

بعد تسليم واستلام الراية، قدمت عروض في الفنون القتالية والكوكسول من تنفيذ الطلبة أبانت عن التحضير البدني الجيد، لتختتم المراسم بزيارة لمختلف المديريات والدوائر بالأكاديمية.