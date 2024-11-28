افتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء تيبازة.. إنجازات بارزة ورؤية مستقبلية لتطوير الخدمات العدلية

شهد مجلس قضاء تيبازة مراسم إفتتاح السنة القضائية الجديدة حيث استعرض المسؤولون أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنة الماضية مع تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الإطارات القضائية وعلى رأسهم مساعدو النائب العام في سبيل تسريع وتيرة معالجة القضايا وضمان تحقيق خدمة عدلية راقية في وقت قياسي.

حيث أظهرت الإحصائيات المعروضة خلال مراسم الإفتتاح حجم النشاط القضائي المتميز في المجلس والمحاكم التابعة له.. أين تم معالجة القضايا المدنية والإدارية من أصل 4203 قضية مجدولة تم الفصل في 3791 قضية بنسبة إنجاز بلغت 90.20% و بالنسبة للقضايا الجزائية شهدت معالجة 57083 قضية منها 51478 قضية مفصولة بنسبة فصل بلغت 90.18%

كما تم استعراض نشاط محكمة الجنايات التي عالجت عددًا معتبرًا من القضايا خلال الدورتين السابقتين بمساهمة فعالة من الإطارات القضائية خاصة في القضايا الكبرى.

هذا وأشاد النائب العام بالدور المحوري الذي يلعبه مساعدوه في تحقيق العدالة حيث كان لهم الأثر الكبير في تسهيل العمل القضائي سواءا من خلال تسيير الملفات أو المشاركة الفعالة في الجلسات وأكد أن الأداء المهني للإطارات القضائية يعكس حرصهم على حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون بكل شفافية

وفي سياق آخر تم تسليط الضوء على التطورات التقنية التي ساهمت في تحسين الأداء منها استخدام البريد الإلكتروني لتسريع المراسلات حيث تم تسجيل نسبة إنجاز بلغت 99.43% في التعامل مع البريد الوارد التركيز على رقمنة الملفات مما ساعد على تحسين سرعة معالجة القضايا وتقليص الأعباء الإدارية.

كما أعرب رئيس المجلس القضائي عن تفاؤله بالسنة القضائية الجديدة مؤكداً أن الجهود ستتركز على تعزيز الرقمنة واستحداث آليات جديدة لضمان الشفافية والفعالية ووعد بمواصلة العمل على تقليص مدة الفصل في القضايا والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.