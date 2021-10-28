افتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء الجزائر

أشرف مختار بوشريط، رئيس مجلس قضاء العاصمة، اليوم الخميس، على إفتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء الجزائر.

وقال بوشريط، في كلمة له بهذه المناسبة، إن القضاء سيساهم في بناء صرح مؤسسات الدولة، منوها بمساهمة القضاء الإداري خاصة ونحن نستعد للإنتخابات المحلية.

وأثنى ذات المسؤول، على المجهودات التي بذلها القضاة والموظفون ومساعدي العدالة، لمساعدة القضاء، رغم جائحة كورونا التي عرفتها بلادنا.

وقدم بوشريط، بعض الإحصائيات عن سنة 2021 والتي جاءت كالتالي:

تم الفصل في أزيد من 53 ألف قضية مدنية وأزيد من 86 ألف قضية جزائية، كما تم تسليم أزيد من 217 ألف شهادة الجنسية الجزائرية.

هذا وتم تقديم خلال نفس السنة، أزيد من 54 ألف صحيفة السوابق القضائي رقم 2، وأزيد من 225 ألف صحيفة السوابق القضائية رقم 3.

وأكد ذات المتحدث، أن المصالح القضائية ستعمل على تحقيق نتائج أفضل على كل المستوسات بما سيعكس المجهودات المبذولة من قبل رجال ونساء العدالة.

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