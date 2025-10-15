افتتاح السنة القضائية غدًا على مستوى المجالس القضائية عبر الوطن
بقلم خالد زوبيري
تقام غدًا الخميس 16 أكتوبر 2025، مراسم افتتاح السنة القضائية على مستوى جميع المجالس القضائية الـ48. وذلك وفقًا لأحكام المادة 5، الفقرة الثانية، من القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 جوان 2022، المتعلق بالتنظيم القضائي.
ويأتي تنظيم هذه المراسم عقب افتتاح السنة القضائية 2025-2026 يوم الأحد 12 أكتوبر الجاري. بمقر المحكمة العليا، من قبل رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء. إيذانًا بانطلاق السنة القضائية الجديدة على المستوى الوطني.
رابط دائم : https://nhar.tv/33zup