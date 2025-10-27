إعــــلانات
افتتاح السنة القضائية 2026/2025 بالنادي الجهوي للجيش بقسنطينة

بقلم عايدة.ع
تم اليوم، افتتاح السنة القضائية 2026/2025، على مستوى النادي الجهوي للجيش بقسنطينة، تحت إشراف اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، تمت مراسم افتتاح السنة القضائية 2026/2025، على مستوى النادي الجهوي للجيش بقسنطينة. تحت إشراف اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة، بحضور اللواء مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني.

