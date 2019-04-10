افتتاح الصالون الدولي للتأثيث الإستشفائي والتجهيز الطبي بوهران

افتتحت اليوم الأربعاء، الطبعة الـ 22 للصالون الدولي للتأثيث الإستشفائي والتجهيز الطبي بمركز الإتفاقيات محمد بن أحمدبوهران.

وذلك بمشاركة حوالي 400 مؤسسة تمثل 28 دولة، ابتداء من اليوم وإلى غاية 13 من الشهر الجاري حسب منظمي الصالون.

وستسمح هذه التظاهرة للزوار باكتشاف الجديد في مجال التصوير الطبي وتجهيزات ومنتجات المخابر.

الى جانب تلك المتعلقة بطب الأسنان وتقويم إعوجاج الأعضاء والتأثيث الإستشفائي وخدمات أخرى تخص قطاع الصحة.

كما تمت برمجة تقديم مداخلات علمية على هامش هذا الصالون الذي سيستقبل اليوم وغدا الندوة الدولية الأولى حول الابتكار في الميكانيكا الحيوية.

وستتبع هذه الندوة يومي 12 و13 بسلسلة من اللقاءات الموضوعاتية ينشطها خبراء من المؤسسات المشاركة في هذه التظاهرة.

كما أن الدخول للصالون سيكون مخصصا فقط للمهنيين بقطاع الصحة وطلبة العلوم الطبية.

وللإشارة تم تسجيل توافد أكثر من 7 آلاف زائر على الطبعة السابقة من هذا الصالون الدولي.