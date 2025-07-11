افتتاح الصالون الدولي للسياحة غدا السبت

يُفتتح الصالون الدولي الـ 24 للسياحة والأسفار، غدا السبت، بقصر المعارض في الصنوبر البحري، بالعاصمة، في سانحة هامة لترويج الوجهة السياحية الجزائرية.

ويقام هذا الصالون، تحت شعار”سافر في رحاب الجزائر واستمتع بسياحة أصيلة وحضارة عريقة”، ويمتدّ إلى الثلاثاء المقبل.

ويراهن الصالون الذي سيحتضنه بقصر المعارض في الصنوبر البحري، على مساهمة قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.

ويعتبر الموعد التظاهرة السياحية الأبرز في الجزائر، باعتباره المنصة الترويجية الأولى لوجهة الجزائر السياحية، لا سيما السياحة الصحراوية.

ويعدّ الحدث موعداً سنوياً لـ “التواصل والتعاون حول أهم الوجهات السياحية المحلية والدولية”.

ويساهم الصالون في تعزيز الشراكة بين المهنيين والفاعلين عبر تفعيل وتنشيط وتنمية الوعي السياحي وتشجيع السياحة الداخلية.

وستتميز هذه الطبعة بإبراز مساهمة قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، بصفته “أحد الركائز الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي”.

وستمثّل “منصة هامة للتعرف على الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة بالجزائر”.

وسيشهد الصالون مشاركة وطنية نوعية وحضوراً دولياً مكثّفاً ولافتاً، مع تخصيص فضاء للشباب المبتكر أصحاب المشاريع والشركات الناشئة.

كما سيكون للحرفيين الجزائريين، لاسيما القادمين من الولايات الجنوبية، مشاركة نوعية لاستعراض الإبداع الجزائري في مجال المنتوجات التقليدية.

وستشكّل الطبعة الـ 24 لهذا الصالون سانحة لـ “استكشاف مختلف الوجهات السياحية وخدمات الضيافة المتاحة”.

كما سيسمح الصالون لمتعاملي ومهنيي القطاع، بعرض برامجهم وتسويقها واستعراض أهم الوجهات الجذابة، لا سيما الصحراوية منها.

ومن المنتظر أن يحظى الصالون باهتمام واسع من قبل الجمهور، ويُرتقب عرض أحدث التقنيات ذات الصلة بالسفر.

كما سيتمّ تنظيم لقاءات وندوات لتبادل الخبرات في مجال الابتكار الرقمي للترويج السياحي وتنشيط الحركية السياحية. إلى جانب إبرام اتفاقيات شراكة.