افتتاح الصالون الدولي للصحة “سيمام” بمشاركة 200 عارضا

وقد أشرف على مراسم افتتاح هذه التظاهرة، التي تنظم حول موضوع “الصحة المتصلة: مستقبل الطب”، الأمين العام بالنيابة لوزارة الصناعة الصيدلانية، خالد دهان، رفقة والي وهران، سمير شيباني، والسلطات المحلية.

ويشارك زهاء 200 عارضا يمثلون 600 شركة من الجزائر و 38 دولة أجنبية. في هذا الحدث البارز في مجال الصحة والمعدات الطبية في الجزائر وشمال إفريقيا. حسب المنظمين.

ويسلط الصالون الضوء على أحدث الابتكارات في مجال الصحة والتقنيات الطبية والحلول الصيدلانية. ويعتبر “منصة مثالية للتبادل, وبناء الشبكات. واكتشاف أحدث التجهيزات”، حسب نفس المصدر الذي أشار أنه من المتوقع أن يستقطب أكثر من 10000 زائر مهني في الأيام الأربعة للمعرض.

وتم تسطير بالمناسبة برنامج ثري من المحاضرات والندوات، على غرار الأيام العلمية ل “سيمام”. التي ستتعرض للعديد من المواضيع الطبية الهامة في اختصاصات متنوعة, على غرار أمراض الكلى، والغسيل الكلوي، وزراعة الأعضاء, والأشعة والموجات فوق الصوتية، والطب النووي.وجراحة العظام وإعادة التأهيل و طب الرئة والإنعاش والتخدير، والصحة الإلكترونية، والهندسة الطبية الحيوية.