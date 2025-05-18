افتتاح الصالون الدولي للنقل واللوجستيك “لوجيستيكال 2025”

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أن الصالون الدولي للنقل واللوجستيك “لوجيستيكال 2025”. الذي افتتح اليوم بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة. يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل بين المؤسسات والمتعاملين. في مختلف قطاعات النقل. بالإضافة إلى كونه منصة لتبادل الخبرات والابتكارات في هذا المجال الحيوي.

وشهد افتتاح هذه الطبعة الثامنة، التي تمتد من 18 إلى 20 ماي الجاري، مشاركة أكثر من 70 عارضا يمثلون قطاعات النقل البحري والجوي والسكك الحديدية والطرقات. إضافة إلى الشركات الناشطة في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية ذات الصلة.

وخلال الافتتاح، الذي أشرف عليه زيتوني رفقة وزير النقل السعيد سعيود. قام الوزيران بجولة عبر مختلف الأجنحة. حيث اطلعا على أحدث التطورات في مجال النقل واللوجستيك واستمعا إلى انشغالات العارضين والمهنيين.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، الهادي بكير، أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية التزام قطاعه بتعزيز مرونة وفعالية المنظومة اللوجستية الوطنية. مع مراعاة المعايير الدولية. لتعزيز التنافسية الجزائرية في الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن قرار تشغيل الموانئ الجزائرية بنظام 24/7،الذي جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كان له أثر إيجابي كبير. حيث ساهم في تحسين حركة البضائع وتقليص التكاليف, مما يعزز كفاءة سلاسل التوريد الوطنية.

من جانبه، شدد وزير النقل، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة, جمال الدين عبد الغني دريدي، على أهمية هذه النسخة من الصالون، مشيرا إلى تزايد عدد المشاركين ودورهم في دعم قطاع النقل كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.