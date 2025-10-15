افتتاح الطبعة الرابعة من صالون التجارة والخدمات الالكترونية بقصر المعارض

افتتحت اليوم الأربعاء، الطبعة الرابعة من صالون التجارة والخدمات الالكترونية بقصر المعارض - الصنوبر البحري.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور آمال عبد اللطيف، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ونور الدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بالإضافة كذلك إلى سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ومريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، إلى جانب ممثلين عن عدة قطاعات وزارية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور