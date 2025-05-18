افتتاح الطبعة الـ20 للصالون الدولي للمياه

أشرف وزير الري، طه دربال, صباح اليوم الأحد، بقصر المعارض على افتتاح الطبعة 20 للصالون الدولي للمياه والانتقال المناخ SIEE POLLUTEC بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي.

وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير أن القطاع يعول على المساهمة التي تقدمها مختلف المؤسسات العمومية والخاصة في سبيل تحسين وتطوير الخدمة العمومية للمياه. لاسيما تشجيع الإبتكار من خلال اشراك المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال خدمات المياه.

وسينظم الصالون، على مدار 3 ايام كاملة من 18 الى 20 ماي الجاري. ويعرف مشاركة أزيد من 150 عارض يهدف أساسا الى تعزيز التواصل بين المتعاملين الجزائريين والدوليين الناشطين في قطاع المياه.