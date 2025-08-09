افتتاح الطبعة الـ24 للمؤتمر العربي للمرشدات بالجزائر

أشرف وزير الشباب مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، صباح اليوم السبت، على الافتتاح الرسمي لأشغال المؤتمر الإقليمي العربي الـ24 للمرشدات، بفندق الماركير بالجزائر العاصمة.

وتم تنظيم هذه التظاهرة، بالإشتراك بين الإقليم العربي للمرشدات والكشافة الإسلامية الجزائرية. برعايةٍ من وزارة الشباب، تحت شعار “أقوى معا”.

وفي كلمته، أكد الوزير أن الجزائر تفتخر باحتضان هذا الحدث العربي، وتثمّن جهود المرشدات العربيات في خدمة مجتمعاتهن.

مبرزاً الدعم الذي توليه الدولة، تحت قيادة رئيس الجمهورية، للحركة الكشفية وتمكين المرأة والشباب. ومشيرا إلى تخصيص يوم وطني للكشافة ولباس كشفي جديد، تجسيدا لهذا الاهتمام.

كما جدد “مصطفى حيداوي” تضامن الجزائر اللامشروط مع القضية الفلسطينية ومع نضال المرأة الفلسطينية. وكل النساء العربيات اللواتي يواجهن تحديات جسيمة.

وعلى هامش المؤتمر، يُنظم “المنتدى العربي للشابات”، بمشاركة جمعيات كشفية عربية. والذي يعد فضاءً للحوار حول تطوير الحركة الكشفية، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في بناء المجتمع. كما سيشهد انضمام لبنان رسميا إلى الإقليم العربي للمرشدات.