افتتاح الطبعة الـ27 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية

افتتحت، اليوم الأحد، فعاليات الطبعة الـ 27 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك2025” بقصرالمعارض الصنوبر البحري.

وتعد هذه التظاهرة، المنظمة من 4 إلى 8 ماي الجاري من طرف الشركة الجزائرية

للمعارض (فرع مجمع صافكس) و “باتيماتيك إكسبو”. تحت رعاية وزارة السكن

والعمران والمدينة. حدثا بارزا في قطاع الأشغال العمومية. بحيث تغطي جميع فروع

البناء ومواد البناء والأشغال العمومية.

وتتميز هذه الطبعة، التي تمتد مساحة العرض المخصص لها إلى 40 ألف متر مربع،

بمشاركة عدد هام من العارضين منهم الشركات الوطنية. والعمومية، والخاصة،

بالإضافة إلى مؤسسات أجنبية تمثل حوالي 15 دولة من بينها الصين، تركيا،

ايطاليا، البرتغال، اسبانيا وغيرها.

وما يميز هذه الطبعة، أيضا، “المشاركة اللافتة ولأول مرة للشباب الجزائري

وولوجه إلى عالم صناعة مواد البناء.

ويوفر المعرض، إلى جانب مساحات العرض والعروض المهنية، فضاء للتفكير والنقاش

من خلال برنامج ثري من المحاضرات التقنية. التي تحظى باهتمام كبير من طرف

المهنيين والجامعيين،يشرف عليها عدة لجان من ضمنهم إطارات من وزارة السكن

والعمران والمدينة.

وستتناول هذه المحاضرات عدة مواضيع, على غرار القواعد المضادة للزلازل،

المخاطر الجيولوجية، المسؤولية الاجتماعية للهيئات. الهندسة بالإضافة إلى

الحلول الايكولوجية من أجل مستقبل حضري مستدام للمدن.

علاوة على ذلك، ستنظم على هامش الحدث, الطبعة ال 14 للمسابقة الوطنية

للمهندسين المعماريين الشباب “العربة الذهبية”. تحت شعار “تهيئة قطب متعدد

الوسائط بمدخل مدينة عنابة الشرقي”.

وستشكل هذه المسابقة فرصة هامة للطلبة والمهندسين المعماريين الشباب لإبراز

مهاراتهم وكفاءاتهم وروح الابتكار. بحيث ستختتم بعرض المشاريع النهائية من قبل

المتأهلين وتوزيع الجوائز من طرف لجنة تحكيم مختصة.